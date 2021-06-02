ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики пообещали москвичам лето без сюрпризов

15:04
  • среда
  • 02 июня 2021

Аномалий пока не ожидается

Тепло, сухо и без сюрпризов. Лето в этом году началось по-осеннему, даже заморозки были, но, как уверяют синоптики, это ненадолго.

Сегодня температура ещё ниже нормы на 3 градуса, но уже к концу недели обещают плюс 27, как и положено в начале лета. Благодаря мощному антициклону будет солнечно. Июнь обещают тёплый, без большого количества дождей. Что касается лета в целом, то долгосрочные прогнозы редко бывают точными. Погода - дама капризная, и уверенно сказать, что она выкинет, эксперты могут максимум за неделю. Впрочем, судя по перспективным метеокартам, аномалий пока не ожидается.

"Перед вами прогноз аномалий средне-месячной температуры на июнь. Как вы видите, ни одного региона, где можно было бы наблюдать такой синий цвет, то есть ни в одном регионе не прогнозируется температура ниже нормы - около нормы и выше нормы", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.