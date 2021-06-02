Синоптики пообещали москвичам лето без сюрпризов

Аномалий пока не ожидается

Тепло, сухо и без сюрпризов. Лето в этом году началось по-осеннему, даже заморозки были, но, как уверяют синоптики, это ненадолго.

Сегодня температура ещё ниже нормы на 3 градуса, но уже к концу недели обещают плюс 27, как и положено в начале лета. Благодаря мощному антициклону будет солнечно. Июнь обещают тёплый, без большого количества дождей. Что касается лета в целом, то долгосрочные прогнозы редко бывают точными. Погода - дама капризная, и уверенно сказать, что она выкинет, эксперты могут максимум за неделю. Впрочем, судя по перспективным метеокартам, аномалий пока не ожидается.

"Перед вами прогноз аномалий средне-месячной температуры на июнь. Как вы видите, ни одного региона, где можно было бы наблюдать такой синий цвет, то есть ни в одном регионе не прогнозируется температура ниже нормы - около нормы и выше нормы", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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