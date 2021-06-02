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Детеныши лесных северных оленей родились в Московском зоопарке

15:23
  • среда
  • 02 июня 2021

Они уже встали на ноги

В Центре воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском у редких лесных северных оленей родились детёныши. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Оленята только встали на ножки, но уже уверенно передвигаются по вольеру. Мамы строго за ними следят, не отпуская ни на шаг. Чтобы новорожденные быстрее освоились, для них огородили участок леса с холмами, оврагами и прудиками - всё, как в природе!

Детёныши абсолютно разные. Рыжий мальчик очень активен и с удовольствием бегает за молодой матерью. А вот девочка с серым окрасом пока больше любит нежиться в высокой траве, так что разглядеть её трудно.

Скоро окрепшие оленята, когда у них появятся рожки, смогут гулять по огромному вольеру вместе со всем стадом. А потом, возможно, их удастся выпустить в дикую природу, чтобы восполнить популяцию лесных северных оленей.

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