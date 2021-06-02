Власти Японии отобрали документы у российских моряков

На капитана оказывается давление

У российского экипажа на судне "Амур" изъяли документы, необходимые для дальнейшего плавания.

Об этом ТАСС сообщили в российском Генконсульстве. Само судно задержано по гражданскому судебному делу. На капитана и третьего помощника пытаются оказать давление с целью признания вины, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.

Ранее стало известно, что судно "Амур" было задержано в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно "Амур" и японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару". Пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое пострадавших скончались.

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