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Власти Японии отобрали документы у российских моряков

14:54
  • среда
  • 02 июня 2021

На капитана оказывается давление

У российского экипажа на судне "Амур" изъяли документы, необходимые для дальнейшего плавания. 
Появились подробности столкновения российского и японского судов

Об этом ТАСС сообщили в российском Генконсульстве. Само судно задержано по гражданскому судебному делу. На капитана и третьего помощника пытаются оказать давление с целью признания вины, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.

Ранее стало известно, что судно "Амур" было задержано в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной.

26 мая у берегов Хоккайдо столкнулись российское торговое судно "Амур" и японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару". Пятерых японских моряков спас российский экипаж, трое пострадавших скончались.

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