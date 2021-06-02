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Путин и Дутерте обсудили поставки российских вакцин

14:19
  • среда
  • 02 июня 2021

Лидеры настроены на совместную борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Филиппин Родриго Дутерте.
Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали на Филиппинах

Главы двух стран обсудили поставки российских вакцин от коронавируса, совместную работу в области энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

"Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Дутерте обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 2 июня 45-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.

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