Путин и Дутерте обсудили поставки российских вакцин

Лидеры настроены на совместную борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Филиппин Родриго Дутерте.

Главы двух стран обсудили поставки российских вакцин от коронавируса, совместную работу в области энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

"Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Дутерте обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 2 июня 45-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.

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