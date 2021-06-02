Жителя Владивостока будут судить за убийство из-за кота

А также - за поджог

Следственное управление СКР по Приморскому краю сообщило, что суд во Владивостоке рассмотрит дело в отношении обвиняемого в тяжких преступлениях 51-летнего местного жителя.

Инцидент произошел летом прошлого года на острове Русский. Мужчина поссорился с сожительницей, когда та попросила его убрать за котом. Обвиняемый поджег женщину, а затем взял кота и выбежал на балкон. Там его спасли пожарные.

Женщина скончалась от ожогов. Квартира сильно пострадала от пожара. Владивостокскому городскому округу был причинен ущерб более чем на 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело завели по статьям об убийстве и поджоге.

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