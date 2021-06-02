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Ученый Мажуга: Москва - лучший город ранней профориентации детей и подростков

14:45
  • среда
  • 02 июня 2021

Летом юные москвичи смогут выбрать профессию

В Москве есть все необходимое для ранней профориентации детей. Такое мнение выразил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга.

10 столичных технопарков будут открыты для школьников во время летних каникул. Дети смогут посетить курсы и образовательные смены, познакомиться с различными специальностями.

"Ранняя профориентация не заканчивается за порогом школы, не прерывается на каникулы, а продолжается постоянно, поскольку также постоянно ребенок познает мир", - отметил Мажуга на встрече с жителями Северо-западного округа столицы.

Учителя и другие специалисты познакомят школьников с достижениями и открытиями, помогут выбрать собственную траекторию развития, научат достигать поставленных целей.

"Креативная среда, созданная в столице, как раз и является комфортным местом, где можно продолжать изучать мир, находя что-то интересное для себя", - заключил Мажуга.

Ранее об открытии летних курсов в 10 детских технопарках сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Юные москвичи смогут присоединиться к программам, посвященным робототехнике, программированию, геоинформатике, 3D-проектированию и промышленному дизайну.

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