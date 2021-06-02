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МИД анонсировал полеты из России на египетские курорты

14:46
  • среда
  • 02 июня 2021

Ранее Египет посетили российские инспекционные комиссии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже этим летом.
Названа стоимость тура в Египет после открытия чартеров

"Если есть решение принципиальное - возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять чем быстрее, тем лучше", - добавил замглавы МИД (цитата по "Интерфаксу").

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том инспекционные комиссии из России недавно посетили аэропорты курортов Египта.

Прервано авиасообщение с Египтом было после авиакатастрофы над Синаем. Летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе от взрыва на борту 31 октября 2015 года.

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