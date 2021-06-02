МИД анонсировал полеты из России на египетские курорты

Ранее Египет посетили российские инспекционные комиссии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже этим летом.

"Если есть решение принципиальное - возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять чем быстрее, тем лучше", - добавил замглавы МИД (цитата по "Интерфаксу").

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том инспекционные комиссии из России недавно посетили аэропорты курортов Египта.

Прервано авиасообщение с Египтом было после авиакатастрофы над Синаем. Летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе от взрыва на борту 31 октября 2015 года.

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