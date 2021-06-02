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РЖД запустят 100 дополнительных поездов в июне

15:26
  • среда
  • 02 июня 2021

Они будут курсировать по популярным маршрутам

В праздничные дни июня РЖД назначают 100 дополнительных рейсов поездов. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам с 11 по 14 июня.

В частности, дополнительные поезда свяжут столицу и Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, а также Ростов-на-Дону и Кисловодск, сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД.

Накануне стало известно, что в поездах "Ласточка", которые курсируют между Москвой и Минском, увеличат количество вагонов. Кроме того, по железной дороге в российскую столицу можно будет добраться из Гомеля и Полоцка.

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