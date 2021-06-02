Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян

В ведомстве ожидают регистрации "Спутника V" в ВОЗ в ближайшее время

Минздрав подсчитал число привитых от коронавируса россиян. По данным ведомства, план масштабной вакцинации от COVID-19 выполнен более чем на 25%.

"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации уже привились", - заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

В ведомстве ожидают регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения в ближайшие месяцы. Об этом проинформировал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

По данным Глаголева, представители ЕМА и ВОЗ посещали Россию. Они совместно с разработчиком препарата – Центром имени Гамалеи - и Российским фондом прямых инвестиций завершают подготовку к международному регистрационному досье, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram