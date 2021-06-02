ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян

15:23
  • среда
  • 02 июня 2021

В ведомстве ожидают регистрации "Спутника V" в ВОЗ в ближайшее время

Минздрав подсчитал число привитых от коронавируса россиян. По данным ведомства, план масштабной вакцинации от COVID-19 выполнен более чем на 25%.
В Минздраве раскрыли подробности применения вакцины "Спутник Лайт"

"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации уже привились", - заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

В ведомстве ожидают регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения в ближайшие месяцы. Об этом проинформировал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

По данным Глаголева, представители ЕМА и ВОЗ посещали Россию. Они совместно с разработчиком препарата – Центром имени Гамалеи - и Российским фондом прямых инвестиций завершают подготовку к международному регистрационному досье, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.