Стали известны темы июньского саммита НАТО

Без обсуждения России не обойдется

Как сообщил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, одними из тем, которые альянс будет обсуждать на саммите в Брюсселе 14 июня, станут Россия и посадка в Минске самолета компании Ryanair.

"Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим это ее поведение", - приводит заявление генсека РИА "Новости".

Он добавил, что поддерживает решение Евросоюза и Великобритании о санкциях против Минска. При этом Столтенберг допустил, что "другие государства-союзники могут пойти дальше".

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. Причиной стало сообщение о бомбе. На борту находились основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Их задержали.

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