Названа дата подачи заявлений на выплаты 10 тысяч рублей школьникам

Помощь получат более 19 миллионов детей
Родители российских школьников могут подавать заявления на выплаты в 10 тысяч рублей, начиная с 15 июля. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, помощь получат 19,5 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет.
"Еще одна мера - это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов", - заявила Голикова на совещании, которое провел президент с членами российского правительства.
По словам вице-премьера, заявления начнут принимать с 15 июля. А выплаты начнутся в августе, получить деньги можно будет до конца 2021 года.
Голикова также сообщила, что в этом году пособия по беременности получат более 228 тысяч россиянок. В предстоящие три года их число увеличится, на эти цели будет направлено почти 55 миллиардов рублей из федерального бюджета. Чтобы получить пособие, достаточно подать заявление на едином портале госуслуг.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram