Медведев пригласил Путина на съезд "Единой России"

Президент оценил работу партии во время пандемии

В среду Владимир Путин провёл по видеосвязи встречу с членами партии "Единая Россия" - победителями предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящие думские выборы. Эта процедура, как отметил президент, стала востребованным механизмом обратной связи, передает "ТВ Центр".

Встречи с избирателями были живыми и содержательными. "Единая Россия" пока единственная партия, которая проводит предварительный отбор. И это, по словам Владимира Путина, говорит о том, что единороссы не боятся конкуренции в своих рядах.

19 июня "Единая Россия" проведёт предвыборный съезд. Председатель партии Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в нём участие. Говоря о результатах деятельности "Единой России", президент особо отметил большую и напряжённую работу, проделанную в условиях борьбы с коронавирусом.

"Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период. Когда пришла общая беда, в первое, самое сложное время эпидемии - многие члены и сторонники партии присоединились к российской акции "Мы вместе": сами в качестве волонтёров вышли на наиболее трудные участки. Помимо своей основной работы, помогали врачам, ухаживали за больными, подменяли санитарный персонал, развозили продукты, лекарства пожилым и одиноким людям. Члены партии, особенно в парламенте, формулировали многие вещи, которые потом легли в основу наших действий, в том числе по дополнительной поддержке людей, коллективов предприятий на региональном уровне. Целый ряд системных предложений "Единой России" прозвучал и в Послании Федеральному собранию, я советовался с лидерами партии. Важно, что вы уже приступили к практическому воплощению того, что было сказано в Послании, это всё реализуется уже и в нормах законов", - отметил Путин.

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