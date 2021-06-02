Роман Романенко: Выход в открытый космос - один из самых сложных и опасных элементов работы космонавта

В этот процесс вовлечены сотни специалистов

Выход в открытый космос - один из самых сложных и опасных элементов работы космонавта. Об этом заявил депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко. Он поздравил Олега Новицкого и Петра Дуброва с первым для них выходом в открытое космическое пространство.

"Подготовка к выходу в открытый космос начинается задолго до "времени Ч", и в этот процесс вовлечены сотни специалистов. Это ещё и очень сложная физическая работа, космонавт может потерять до нескольких килограммов веса", - отметил парламентарий.

Российские космонавты в среду в течение семи часов работали за бортом МКС. Это первый с начала года выход в открытый космос членов нашей экспедиции. Олег Новицкий и Пётр Дубров успешно выполнили ряд задач по подготовке к прибытию в июле нового модуля "Наука".

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