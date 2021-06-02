ПМЭФ-2021: как проходит первый день форума в Санкт-Петербурге

Программа крайне насыщенная

В среду в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Очное мероприятие такого масштаба проводится в нашей стране, да и во всём мире, впервые с начала пандемии коронавируса. А значит, тем для обсуждения накопилось достаточно много. Для участия в дискуссиях в Северную столицу приехали тысячи экспертов, политиков и представителей деловых кругов из десятков стран.

150 дискуссий, сессий, деловых завтраков и других мероприятий. Программа расписана буквально по минутам. Традиционно стартовый день форума посвящен поддержки малого и среднего предпринимательства. Редко, когда на одной площадке встретишь популярного тиктокера с миллионом подписчиков. Один из роликов снимают прямо во время дискуссии. И первого заместителя министра промышленности, рассуждающего о поддержке российских экспортеров. Вот такая она – экономика нового времени.

Форум для многих вообще стал уникальной возможностью наконец-то встретиться и поговорить. Тот же Давос из-за коронавируса сначала перенесли в Сингапур, а затем и вовсе отменили. ПМЭФ же, по оценке властей Северной столицы, стал самым крупным очным мероприятием с начала пандемии.

"Мы с вами в прошлом году на питерском форуме не работали и пропустили по причине локдауна. По сути, это самое важное инвестиционное мероприятие в течение года, проходит оно под эгидой президента", - заявил председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Провести форум позволила эпидобстановка и, конечно, жесткое соблюдение санитарных мер. Большой, красивый, а еще, как ни крути, самый дорогой. Без этих категорий на экономическом форуме не обойтись. Катар встречает гостей традиционным черным кофе и сладкими финиками. Нефтедобыча, торговля, а еще футбол. В 2022 году Доха принимает Чемпионат мира. Впервые он пройдет на Ближнем Востоке. Россия готова делиться опытом. Чемпионат мира 2018 года FIFA признала лучшим в истории.

"Когда Чемпионат мира перешёл к нам, мы обратились к опыту Москвы по проведению турнира. Конечно, масштабы нашего сотрудничества грандиозные, и до соревнований, и в дальнейшем. Я думаю, что этот форум поможет нам укрепить отношения с огромным количеством российских компаний", - заявил представитель делегации Катара Юсуф Абдулрахман ал-Салехи.

С этой же целью в Санкт-Петербург приехали почти две сотни американских компаний - это самая крупная делегация. Посольство США в Москве, впрочем, тут же заявило - официально страна на форуме не представлена, дипломаты лишь сопровождают американских предпринимателей. Которые, очевидно, оказались куда дальновиднее политиков. Иностранных гостей на форуме почти 2 тысячи из 68 стран мира.

Самых интересных участников форума можно будет увидеть и в студии российского общества "Знание". Сегодня, например, выпускникам рассказали о предстоящем празднике "Алые Паруса". Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание. Помимо российского президента, участие в нем примут канцлер Австрии и эмир Катара. Заявленная тема как никогда проста и понятна - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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