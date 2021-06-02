Сербия объявила о начале производства "Спутника V"

Качество препарата одобрено Центром имени Гамалеи

Белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" начнет производство российского препарата "Спутник V" 4 июня. В торжественной церемонии примут участие высокие представители Сербии и России.

"Производство вакцины "Спутник V" в Институте "Торлак" начнется в пятницу, 4 июня", - приволит сообщение пресс-службы главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича агентство ТАСС.

"Вместе побеждаем!" – написал в Twitter сам Попович.

Качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском институте "Торлак", подтвердил 19 мая разработчик препарата – Центр имени Гамалеи. Эксперты одобрили производство российской вакцины от коронавируса в Сербии.

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