Депутат МГД Русецкая отметила возросший интерес к преподаванию русского языка как иностранного

Преподаватели русского языка как иностранного Москве необходимы

Интерес к вопросам преподавания русского языка как иностранного растет с каждым годом. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая.

По ее словам, наработки Института русского языка имени Пушкина оказались востребованы в российских школах, где учится много ребят, приехавших в Россию, для которых русский язык – иностранный.

"Например, сейчас реализуется программа для детей, слабо владеющих русским языком, в школе "Покровский квартал". Мы готовы тиражировать этот опыт и делиться им", - рассказала депутат.

Также Институтом русского языка имени Пушкина разработаны электронные образовательные ресурсы. "Сайт "Русский язык для наших детей" с набором упражнений, тренингов, текстов, где весь материал подается в игровом формате, что увлекает детей и мотивирует их к занятиям", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Маргарита Русецкая отметила, что преподаватели русского языка как иностранного Москве необходимы. "Для того чтобы интегрировать трудовых мигрантов, нужно, прежде всего, обучить их русскому языку, а для этого провести диагностику, определить уровень владения языком", - отметила депутат.

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