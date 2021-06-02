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Прославленный боксер Олег Саитов поддержал инициативу Светланы Разворотневой о бесплатных секциях для детей

16:59
  • среда
  • 02 июня 2021

Не все родители могут позволить заниматься своему ребенку спортом

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу члена Общественной палаты России Светланы Разворотневой о необходимости открытия бесплатных кружков и секций для детей.

По словам Саитова, когда он начинал заниматься спортом, все секции были бесплатными. "Поэтому у меня была возможность ходить не в одну спортивную секцию, а сразу в несколько, выбирать из возможных видов спорта тот, к которому лежит душа и есть способности", - рассказал спортсмен.

Он отметил, что сейчас не все родители могут позволить заниматься своему ребенку спортом, однако зачастую именно такие дети добиваются выдающихся результатов.

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