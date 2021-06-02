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Эффективность российской вакцины "Спутник V" превысила 96%

16:56
  • среда
  • 02 июня 2021

Россияне активнее идут на вакцинацию

Показатель эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" превысил 96%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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"Процент эффективности по вакцине "Спутник V" сегодня более 96%", - заявил Мурашко.

Глава Минздрава также сообщил, что первый компонент препарата получили уже более 18 миллионов жителей России. Мурашко отметил, что активность населения в вопросе вакцинации существенно возросла, передает РИА Новости.

В России на сегодняшний день зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Кроме "Спутника V", для вакцинации применяются препараты "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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