ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал проработать вопрос тарифов на такси при поездке с ребенком

17:36
  • среда
  • 02 июня 2021

Это касается и других видов транспорта

Вопрос повышенных тарифов на такси при поездке с ребенком нуждается в проработке. Это касается и других видов транспорта. Владимир Путин отреагировал на высказывание председателя "Совета матерей" Татьяны Буцкой, которая пожаловалась на завышенные тарифы при вызове такси с детским креслом.
Путин обсудил с членами правительства организацию детского отдыха

"Надо проработать вопрос с тарифами не только на такси, но и на другие виды транспорта", - заявил президент России на встрече с руководством "Единой России" и победителями праймериз.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поднимал вопрос о более высокой цене на поездки в такси. Он отметил, что подобная ценовая политика вызывает возмущение, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Прохожие и автомобиль такси
Прохожие и автомобиль такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.