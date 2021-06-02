Путин потребовал проработать вопрос тарифов на такси при поездке с ребенком

Это касается и других видов транспорта

Вопрос повышенных тарифов на такси при поездке с ребенком нуждается в проработке. Это касается и других видов транспорта. Владимир Путин отреагировал на высказывание председателя "Совета матерей" Татьяны Буцкой, которая пожаловалась на завышенные тарифы при вызове такси с детским креслом.

"Надо проработать вопрос с тарифами не только на такси, но и на другие виды транспорта", - заявил президент России на встрече с руководством "Единой России" и победителями праймериз.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поднимал вопрос о более высокой цене на поездки в такси. Он отметил, что подобная ценовая политика вызывает возмущение, передает ТАСС.

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