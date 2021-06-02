В США оценивают ущерб от новой хакерской атаки на крупную компанию

На сей раз пострадало управление пароходства

Атаке хакеров подверглась еще одна крупная американская компания. Понесенный ущерб оценивает Управление пароходства в штате Массачусетс. Клиентам принесли извинения за возможные задержки.

"По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками", - сообщила компания в Twitter.

Управление пароходства - оператор всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет. Как сообщается, специалисты компании сейчас оценивают причиненный взломом ущерб и в скором времени предоставят дополнительную информацию, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram