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В США оценивают ущерб от новой хакерской атаки на крупную компанию

18:03
  • среда
  • 02 июня 2021

На сей раз пострадало управление пароходства

Атаке хакеров подверглась еще одна крупная американская компания. Понесенный ущерб оценивает Управление пароходства в штате Массачусетс. Клиентам принесли извинения за возможные задержки.
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"По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками", - сообщила компания в Twitter.

Управление пароходства - оператор всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет. Как сообщается, специалисты компании сейчас оценивают причиненный взломом ущерб и в скором времени предоставят дополнительную информацию, передает РИА Новости.

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