Российскую продукцию покупают, в частности, Порошенко и Яценюк

Украинские олигархи активно приобретают российскую продукцию. Произведенные в России товары покупает, в частности, и бывший президент Украины Петр Порошенко. Москва использует эти деньги для помощи Донбассу, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане - включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским - Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский, все оплачивают продукцию, которая производится в России", - заявил Козак в эфире телеканала "Россия 24".

Замруководителя администрации президента подчеркнул: Москва не скрывает, что за счет доходов от этой торговли оказывает помощь Донбассу. По словам Козака, в некоторых случаях решения о выделении денег из бюджета на закупку российских товаров принимают действующие органы государственной власти Украины. Они же позволяют вести торговлю приближенным к ним крупным украинским предпринимателям.

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