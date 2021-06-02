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Доктор Елена Кац призвала людей старшего возраста быстрее провести вакцинацию

18:48
  • среда
  • 02 июня 2021

До сих пор некоторые избегают вакцинации

Рассчитывать "переждать" пандемию коронавируса - неверная позиция, особенно если это касается пожилых людей. Об этом в среду заявила главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац.

По ее словам, в городских парках и скверах развернуто около 50 павильонов по программе "Здоровая Москва". "В них можно не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку, что очень удобно для пожилых людей, гуляющих на свежем воздухе", - отметила она.

Елена Кац во время встречи с пенсионерами также затронула тему привлечения пожилых людей к программам активного досуга. По ее словам, людей сегодня больше всего интересуют дистанционные занятия фитнесом, танцами, йогой, а также курсы по работе в социальных сетях.

Ранее Елена Кац призвала расширить программу цифровизации московского здравоохранения, а также активнее внедрять элементы искусственного интеллекта.

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Доктор Елена Кац
Доктор Елена Кац
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