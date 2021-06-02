Политологи: назначение Толстого секретарем МГРО улучшит рейтинг "Единой России"

Толстой обладает масштабным политическим опытом

Назначение Петра Толстого секретарем Московского городского регионального отделения "Единой России" улучшит рейтинг партии. Такое мнение выразил политолог Сергей Михеев.

"Активный депутат своего избирательного округа, защитник России в ПАСЕ. Однозначно партийные менеджеры сделали ставку на медиагиганта, чтобы попробовать в Москве завоевать все мандаты", – рассуждает Михеев.

Со своей стороны политолог Наталья Еремина отметила, что Толстой обладает масштабным политическим и конкретно партийным опытом. "Это не просто медийная личность, а действующий политик. Его потенциал еще будет раскрываться", – сказала она.

По итогам праймериз "Единой России" Петр Толстой победил в Люблинском одномандатном округе столицы.

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