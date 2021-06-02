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Киеву посоветовали обратиться в Совбез ООН для пересмотра минских соглашений

19:00
  • среда
  • 02 июня 2021

Также следует провести переговоры с представителями Донбасса

Киеву, если он намерен ставить вопрос о пересмотре минских соглашений, следует обратиться в Совет Безопасности ООН. Кроме того, Украине необходимо провести переговоры с представителями непризнанных республик Донбасса, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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"Надо…  инициировать пересмотр резолюции Совбеза ООН. Надо идти на Донбасс, потому что по минским соглашениям второй стороной, с которой нужно договариваться, являются представители Донбасса", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".

Замруководителя администрации президента возглавляет российскую делегацию на переговорах политсоветников "нормандской четверки". Козак выразил сожаление позицией Берлина и Парижа. По его словам, коллеги на шестой год переговоров не могут определиться, кто является сторонами конфликта в Донбассе – при том, что это четко указано в минских соглашениях.

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