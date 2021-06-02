В Швеции запретили продажу "Советского шампанского" из Белоруссии

Подозревают, что производитель нарушил этический кодекс

Шведов лишили "Советского шампанского" производства белорусских виноделов. Государственный монополист в торговле алкоголем, Systembolaget, заподозрила, что производитель нарушает отдельные положения этического кодекса этой компании.

"Systembolaget следит за развитием событий в Белоруссии, а также за политикой ЕС и Швеции в отношении Белоруссии, основанной на четкой позиции в вопросах демократии, прав человека и верховенства закона", - цитирует пресс-релиз компании телеканал SVT.

Компания отмечает, что политическая ситуация не позволяет проверить возникшие подозрения непосредственно на месте. Белорусское шампанское не поступит в продажу, пока не появятся условия для соответствующих исследований.

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