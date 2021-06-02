Евгений Попов поддержал идею об обязательной утилизации всей производимой пластиковой упаковки

Людям следует серьезно отнестись к этой проблеме, считает журналист

Переработка позволяет сделать пластик почти безвредным для окружающей среды. Об этом заявил тележурналист Евгений Попов. Он поддержал законопроект об обязательной утилизации всей производимой пластиковой упаковки.

"Сейчас появились новые технологии, строятся предприятия по сортировке и переработке. Но людям следует серьезно отнестись к этой проблеме", - заявил Евгений Попов, отметив, что важно уделить внимание экологической грамотности граждан.

"Ежегодно каждый человек выбрасывает около полутонны отходов, более половины из них можно использовать вторично", - добавил журналист.

Со своей стороны лидер экологического волонтерского движения "Зеленые Раменки" Татьяна Орлова отметила, что помочь может кропотливая разъяснительная работа.

"Жители должны понимать, во что превратится их пластиковая бутылка, а также какие последствия будут из-за пренебрежительного отношения к природе", — сказала она.

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