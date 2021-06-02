Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Израиля

Российский лидер рассчитывает на конструктивное взаимодействие двух стран

Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля. Российский лидер рассчитывает, что работа нового главы израильского государства будет способствовать конструктивному взаимодействию двух стран.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах", - цитирует телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что российско-израильские отношения носят дружественный характер. И сотрудничество, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Израиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram