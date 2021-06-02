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Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Израиля

20:07
  • среда
  • 02 июня 2021

Российский лидер рассчитывает на конструктивное взаимодействие двух стран

Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля. Российский лидер рассчитывает, что работа нового главы израильского государства будет способствовать конструктивному взаимодействию двух стран.
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"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах", - цитирует телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что российско-израильские отношения носят дружественный характер. И сотрудничество, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Израиля.

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