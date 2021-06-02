Правительство скорректировало выплаты семьям первоклассников

Этот вопрос обсуждался на совещании президента с членами кабмина

Организация летнего детского отдыха, возврат части денег за приобретённые путёвки, выполнение распоряжений президента о выплатах на детей и ряд других вопросов обсуждались в среду на совещании Владимира Путина с членами правительства. На эти цели государство выделяет десятки миллиардов рублей. Так, уже с 15 июля в России начнётся приём заявлений на выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. А на Дальний Восток в ближайшее время можно будет полететь на чартерных рейсах по сниженным ценам - это стало возможным благодаря запуску программы субсидирования таких перелетов.

Очередное совещание Владимира Путина с правительством, по сути, продолжение разговора о том, как реализуется послание президента Федеральному собранию.

"Прежде всего, хотел бы предоставить слово Чернышенко Дмитрию Николаевичу, который, как я понял, готов доложить о возврате денег за путёвки за первую смену, о компенсациях за путёвки, приобретённые до старта программы детского туристического кэшбека", - отметил Путин.

Две недели назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что вернуть половину стоимости путевок не смогут те, кто купил их заранее. Глава государства такой подход тогда раскритиковал. И теперь вопрос решен. Получить кэшбек смогут все. Механизм разработан.

Чернышенко: Прием заявок начинается с 15 июня на портале госуслуг и будет продолжаться до 20 октября. Выплаты будут осуществляется через карту "Мир". По данным Минпросвещения, количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 марта, до старта основной программы, составило более 225 тысяч.

Путин: Я думаю, что для людей это важно: мы сказали, что кешбэк будет осуществлен, но не оговорили, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрел путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало, это правильный шаг.

В итоге в летние лагеря поедет около шести с половиной миллионов детей, констатирует министр просвещения. Это больше, чем в до эпидемии коронавируса.

"Это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления. Имею в виду и транспорт, и энергетику, и МЧС, и Росгвардию, и МВД, и другие ведомства. Чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы. Но, разумеется, и органы власти на местах - и региональные, и местные", - заявил Путин.

Другая важная задача - развитие внутреннего туризма. В частности, увеличение турпотока в Долину гейзеров. Дмитрий Чернышенко на предыдущем совещании заметил, что, по его мнению, люди могут там "всё вытоптать", чем задел президента. Вице-премьера отправили в командировку на Камчатку, и он вернулся с готовым решением.

"Выравнивание туристической логистики и развитие инфраструктуры для малой авиации, которая в советское время там была сильно развита, в разы уменьшат стоимость туров и сделают их доступными в том числе и для местных жителей, приведут к кратному увеличению пропускной способности заповедных мест Камчатки без воздействия на природу", - сообщил Чернышенко.

Тратить деньги, причем, совсем не "копеечку", государство собирается и на материальную помощь россиянам. С 1 июля начнутся выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудном финансовом положении. А также детям в возрасте с 8 до 17 лет, которых воспитывают в неполных семьях. Кроме того, в августе единовременное пособие в 10 тысяч рублей получат все семьи, где есть школьники, даже шестилетние.

Путин: Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, он разработан Минтрудом, семьи, у которых дети идут в школу с 1 сентября, – в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь.

Голикова: Мы уже скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович.

Доложила Татьяна Голикова и о работе медучреждений в постковидный период. Ключевой момент - проведение всеобщей диспансеризации. Ведущие специалисты уже сейчас готовят детальные рекомендации для коллег в регионах. Кроме того, чтобы эффективно предотвращать возможные эпидемии в будущем, к концу года будут созданы так называемые "быстрые" тесты на пять опасных инфекций - это ковид, грипп, сальмонеллёз, туберкулёз и устойчивый к антибиотикам стафилококк. Еще один вопрос: что государству закупать в первую очередь: мобильные комплексы диагностики или мобильные пункты вакцинации, как предлагает Минпромторг?

Путин: Вакцинация - чрезвычайно важная вещь, мы много с вами раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объёмов вакцинации, как вы знаете, и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать. Но не менее важны и комплексные медицинские мобильные комплексы - извините за тавтологию.

Голикова: Это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация. Это, по сути, мини-амбулатории, мини фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезду в субъекты.

Путин: Скупой платит дважды. Сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом ещё раз вернётесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют из себя, как вы сейчас сказали, я понимаю, более серьёзное и более дорогостоящее оборудование. Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды, трижды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича (Силуанова) и всё Министерство финансов. Лучше мобилизоваться сейчас, так как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям, в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго.

В целом же, как выразился Владимир Путин, выполнение его поручений находится "на марше". Работа организована хорошо, и президент рассчитывает, что все намеченные задачи будут реализованы качественно и в срок.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram