Жить на краю пропасти: нижегородская деревня сползает в овраг

В деревне Караулово ввели режим ЧС

Деревня Караулово Нижегородской области буквально сползает в овраг, который стремительно расширяется. Два жилых дома уже разрушены, еще несколько зависли над обрывом. Жители утверждают, что виной тому в том числе сточные воды. Власти объявили режим ЧС и предлагают людям временно переехать в отдаленный санаторий, где нет ни транспорта, ни магазинов.

Жить на краю пропасти - жуткие будни деревни Караулово. Еще вчера здесь были крепкие кирпичные стены, а теперь просто гора строительного мусора. В конце апреля такая же судьба постигла дом Татьяны Табуновой. Ее и мужа не было в здании, когда фундамент провалился в овраг. Предчувствие спасло жизнь.

Теперь и соседи в постоянном страхе. Юлия Озимова живет в доме с мужем и двумя дочками. Днем и ночью прислушиваются, не трещат ли стены, несколько раз в день замеряют пугающие разломы на земле. В нескольких домах деревни Караулово трещины пошли и по стенам.

Местные жители забили тревогу еще в прошлом году. Небольшой овраг, в котором течет ручей, на глазах разрастается. Грунт проваливается. Карауловские старожилы утверждают, что проблемы не было, пока ручей обеспечивал эту и соседние деревни водой. Но после того, как вышел из строя насос, дома подключили к водопроводу города Кстово.

"Все эти 6 тысяч кубов идут в овраг. А нам гонят с города грязную, мутную воду", - говорит Андрей Богов.

Потеряв дом, уже полтора месяца Татьяна Табунова арендует соседский. Власти Кстовского района пока только пообещали материальную помощь и предложили временно решить квартирный вопрос. Однако предложение переехать за 12 километров жителей Караулово не устраивает.

1 июня в деревне Караулово ввели режим ЧС. Власти Кстовского района хотят запретить строительство домов и продажу участков в опасной зоне. Обещают, что вот-вот подрядчик приступит к расчистке оврага. Позволит ли это спасти уже возведенные постройки – гарантии никто не дает.

Егор Киселёв, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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