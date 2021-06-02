ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В регионах растут темпы вакцинации от коронавируса

22:35
  • среда
  • 02 июня 2021

Особенно популярны у россиян мобильные пункты вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что план массовой вакцинации в стране выполнен на четверть. Особенной популярностью пользуются мобильные пункты, где прививку можно сделать без предварительной записи. Свыше 18 миллионов граждан уже получили первый компонент.
В России наступил коронавирусный перелом

Прививка в разгар рабочего дня - подарок всем тем, кто и хотел бы сделать укол от коронавируса, да всё некогда. В Улан-Удэ некоторые местные предприниматели решили в буквальном смысле взять быка за рога. Направили коллективную просьбу в поликлинику. Медики со всем необходимым для выездной вакцинации приехали прямо на предприятие.

Количество желающих привиться уверенно растёт во всех регионах. Скептики, которые предсказывали после укола жуткие побочные эффекты, убедились, что отечественные препараты от коронавируса абсолютно безопасны. Болеть никто не хочет. Как и подвергать риску своих родных и близких.

На территории России привиться можно тремя препаратами. По каждому всех желающих готовы проконсультировать врачи. И подобрать именно ту разработку, которая подойдёт конкретному человеку. Все вакцины двухкомпонентные. Интервал между уколами - 21 день. Разница только в механизме действия. Ясно одно: лучше привиться сейчас, чтобы встретить наступающий сезон респираторных заболеваний подготовленным. Не бояться страшилок из интернета призывают и врачи.

"Все мы знаем, что это заболевание достаточно серьёзное. Скорее всего, и мы уже это видим, будет иметь сезонный характер. Поэтому сейчас самое время пройти вакцинацию, чтобы сформировался иммунитет", - рассказала заведующая терапевтическим отделением Киреевской ЦРБ Римма Храмова.

Однако коллективный иммунитет от коронавируса не сможет в будущем предотвратить возникновение новых болезней. Об этом сегодня, в частности, речь шла и в Совете Федерации. Пандемия КОВИД-19 вскрыла сразу несколько нарывов, показав слабые места в системе здравоохранения. В нашей стране, впрочем, удалось избежать критических показателей. Но это не повод расслабляться. Каждый гражданин должен быть уверен в собственной безопасности и в том, что государство, в случае чего, справится с любой неизученной инфекцией.

"Для оперативного выявления возбудителя инфекции будет развиваться национальная лабораторная инфраструктура. Наличие новых лабораторий должно позволить расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа и начать её исследования для скорейшей разработки средств диагностики и профилактики. Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до 4-х дней", - сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

В мире ситуация вокруг коронавируса всё ещё далека от того, чтобы провозгласить над вирусом безоговорочную победу. Если Европа потихоньку снимает введённые ранее ограничения, других континентах, наоборот, ещё сильнее закручивают гайки. В Мельбурне, втором по величине городе Австралии, продлевают карантинные ограничения. Пока на неделю. Печальная ситуация в Индии. Общее число инфицированных в стране превысило 28 миллионов человек. Правительство столичного округа Дели продлевает жёсткий карантин до 7 июня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.