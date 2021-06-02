В регионах растут темпы вакцинации от коронавируса

Особенно популярны у россиян мобильные пункты вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что план массовой вакцинации в стране выполнен на четверть. Особенной популярностью пользуются мобильные пункты, где прививку можно сделать без предварительной записи. Свыше 18 миллионов граждан уже получили первый компонент.

Прививка в разгар рабочего дня - подарок всем тем, кто и хотел бы сделать укол от коронавируса, да всё некогда. В Улан-Удэ некоторые местные предприниматели решили в буквальном смысле взять быка за рога. Направили коллективную просьбу в поликлинику. Медики со всем необходимым для выездной вакцинации приехали прямо на предприятие.

Количество желающих привиться уверенно растёт во всех регионах. Скептики, которые предсказывали после укола жуткие побочные эффекты, убедились, что отечественные препараты от коронавируса абсолютно безопасны. Болеть никто не хочет. Как и подвергать риску своих родных и близких.

На территории России привиться можно тремя препаратами. По каждому всех желающих готовы проконсультировать врачи. И подобрать именно ту разработку, которая подойдёт конкретному человеку. Все вакцины двухкомпонентные. Интервал между уколами - 21 день. Разница только в механизме действия. Ясно одно: лучше привиться сейчас, чтобы встретить наступающий сезон респираторных заболеваний подготовленным. Не бояться страшилок из интернета призывают и врачи.

"Все мы знаем, что это заболевание достаточно серьёзное. Скорее всего, и мы уже это видим, будет иметь сезонный характер. Поэтому сейчас самое время пройти вакцинацию, чтобы сформировался иммунитет", - рассказала заведующая терапевтическим отделением Киреевской ЦРБ Римма Храмова.

Однако коллективный иммунитет от коронавируса не сможет в будущем предотвратить возникновение новых болезней. Об этом сегодня, в частности, речь шла и в Совете Федерации. Пандемия КОВИД-19 вскрыла сразу несколько нарывов, показав слабые места в системе здравоохранения. В нашей стране, впрочем, удалось избежать критических показателей. Но это не повод расслабляться. Каждый гражданин должен быть уверен в собственной безопасности и в том, что государство, в случае чего, справится с любой неизученной инфекцией.

"Для оперативного выявления возбудителя инфекции будет развиваться национальная лабораторная инфраструктура. Наличие новых лабораторий должно позволить расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа и начать её исследования для скорейшей разработки средств диагностики и профилактики. Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до 4-х дней", - сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

В мире ситуация вокруг коронавируса всё ещё далека от того, чтобы провозгласить над вирусом безоговорочную победу. Если Европа потихоньку снимает введённые ранее ограничения, других континентах, наоборот, ещё сильнее закручивают гайки. В Мельбурне, втором по величине городе Австралии, продлевают карантинные ограничения. Пока на неделю. Печальная ситуация в Индии. Общее число инфицированных в стране превысило 28 миллионов человек. Правительство столичного округа Дели продлевает жёсткий карантин до 7 июня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram