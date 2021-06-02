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Женева отказалась аккредитовать привитых "Спутником V" журналистов на саммит Путин-Байден

20:31
  • среда
  • 02 июня 2021

Встреча запланирована на 16 июня

Женева объявила правила аккредитации представителей СМИ на переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Встреча в Швейцарии намечена на 16 июня.
Швейцария ужесточила процедуру аккредитации российских дипломатов

Как сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам Пьер-Ален Эльтшингер, главное условие аккредитации - наличие сертификатов о прививке от коронавируса. Препараты, которыми привиты журналисты, должны быть зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств либо Федеральным офисом общественного здравоохранения.

Эльтшингера спросили о потенциальных участниках, получивших прививку российской вакциной "Спутник V". Представитель швейцарского МИД ответил, что их на саммит Россия-США не зарегистрируют. Кроме того, представителям СМИ придется единожды пройти быстрый тест на коронавирус – прежде, чем им выдадут бейдж участника, передает РИА Новости.

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