Зеленский внес в Раду закон против олигархов

Документ регулирует отношения власти с лицами, "владеющими значительными активами"

Влияние олигархов угрожает национальной безопасности Украины, его надо ограничить. Это основная мысль законопроекта, который внес в Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский.

Документ называется "Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Это заглавие появилось на сайте Рады, однако текст пока не опубликован, передает ТАСС.

Как пояснили в офисе Зеленского, документ определяет олигархов как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства. Там добавили, что закон регламентирует отношения представителей власти с лицами, которые "владеют значительными активами".

Сам Зеленский ранее заявлял, что намерен бороться с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии на Украине. СНБО даже составил список из 13 олигархов – правда, имен их украинский президент не назвал.

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