Путин обсудил с главой Всемирного банка перспективы сотрудничества

Россия заинтересована в повышении эффективности деятельности Всемирного банка

Актуальные вопросы взаимодействия нашей страны со Всемирным банком обсудили в среду по телефону Владимир Путин и президент организации Дэвид Мэлпасс, который сейчас находится в российской столице.

Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества по ряду направлений, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности, передает "ТВ Центр".

Лидер нашей страны подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в повышении эффективности его деятельности и готова этому способствовать.

Например, Россия могла бы подключиться к реализации программ Банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.

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