Путин согласился подумать над смягчением ограничений по маткапиталу

Все ограничения связаны с недопустимостью злоупотреблений, заявил президент

В среду Владимир Путин провёл по видеосвязи встречу с членами партии "Единая Россия" - победителями предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящие думские выборы. Эта процедура, как отметил президент, стала востребованным механизмом обратной связи, передает "ТВ Центр".

Встречи с избирателями были живыми и содержательными. "Единая Россия" - пока единственная партия, которая проводит предварительный отбор. И это, по словам Владимира Путина, говорит о том, что единороссы не боятся конкуренции и обновления своих депутатских рядов. Соперничество было напряженным: на одно место в партийном предвыборном списке претендовали в среднем по стране 13 человек. С другой стороны, голосование вызвало большой интерес избирателей: в нём приняли участие около 12 миллионов граждан. Говоря о результатах деятельности "Единой России", Президент особо отметил большую работу, проделанную в условиях борьбы с коронавирусом.

Отчёт о своей деятельности и новую предвыборную программу "Единая Россия" представит на съезде, который состоится 19 июня. Председатель партии Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в нём участие. Общение с избирателями в ходе предварительного голосования позволило единороссам определить наиболее острые для людей проблемы, которые предстоит решить в том числе и на парламентском уровне.

Так, председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина отметила важность недавно принятого закона о бесплатном доведении газа до участков жителей. Теперь стоит задача реализовать его как можно скорее. Руководитель проектов предприятия "Севмаш" Александр Спиридонов передал пожелание заводского коллектива выдвигать в Госдуму больше людей, понимающих проблемы промышленности. Председатель организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая - она победила в одном из округов Москвы - отметила необходимость принятия закона о едином федеральном статусе многодетных семей.

"Необходимо установить, что такое многодетная семья. Ведь, согласитесь, странно, что многодетная семья из Москвы, переезжая МКАД, попадая в другой регион, перестаёт быть многодетной. Вы знаете, этот закон, конечно, поддержит те семьи, в которых уже есть 3-4-7 детей, но особенно он будет важен для тех, у кого ещё нет детей, потому что он про горизонты планирования семьи. Если семья, у которой ещё нет детей или один ребёнок, будет знать, что при рождении третьего у них будет решён квартирный вопрос, будет возможность дистанционной работы, - наша страна, наша Россия превратится в многодетную страну. Мы, правда, очень сильно этого хотим. Второй вопрос - про материнский капитал. Нам очень часто говорят: использование материнского капитала на ремонт квартиры - это нецелевое использование материнского капитала. Но вы знаете, я могу зайти в квартиру и увидеть на потолке плесень, могу увидеть, что в окне ветер гуляет. Как можно сказать, что это не о ребёнке? Конечно, это о ребёнке, это о его здоровье", - отметила Татьяна Буцкая.

"Полностью с вами согласен: часто люди недостаточно информированы о том, на что они имеют право, и это не позволяет им должным образом выстраивать планирование семьи. Полностью согласен. Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним - ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций с этими деньгами. Ремонт - можно подумать. Здесь только критерии очень всегда размыты. Неизвестно, хватит ли денег на этот ремонт: стоит его начать, потом ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить, как мы знаем. Поэтому здесь необходимо быть очень внимательным и аккуратным, хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств, конечно, будут востребованы", - заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram