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Немецкие власти разрешили S7 полеты в Германию

21:39
  • среда
  • 02 июня 2021

Рейсы будут выполняться в плановом порядке

Немецкие власти выдали разрешение российской S7 на полеты в Германию. Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться в плановом порядке.
S7 отменила два рейса из-за запрета Берлина

"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", - приводит слова представителя S7 РИА Новости.

Рейсы Москва-Берлин и Берлин-Москва были отменены 1 июня. В авиакомпании заявили, что причина отмены – отсутствие разрешения от авиационных властей Германии. Кроме того, 2 июня немецкая Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно – при этом в авиакомпании заявили, что это разовый инцидент.

Были отменены 2 июня и рейсы "Аэрофлота" во Франкфурт и Мюнхен. Однако позже в Росавиации сообщили, что проблема решена.

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