Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Авария произошла на трассе между Каиром и Хургадой

Один человек погиб в аварии с участием микроавтобуса с туристами из России. Группа из 10 россиян, среди которых трое детей, направлялась из Каира в Хургаду.

По данным местной полиции, на участке трассы в районе Айн-Сохны, примерно в 100 километрах от Каира, в микроавтобус на огромной скорости влетел легковой автомобиль. Погибла российская туристка. Остальные пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу Суэца, двое от госпитализации отказались.

В автомобиле, который врезался в микроавтобус, находились четверо местных жителей. Водитель получил серьезные травмы. По данным ВОЗ, в автоавариях в Египте ежегодно гибнут 12 тысяч человек. Основная причина – нарушения ПДД, несоблюдение скоростного режима и опасные маневры на дороге, передает ТАСС.

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