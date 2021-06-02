Байден рассматривает возможность "ответа" России после кибератаки на JBS

Хотя российские власти ни при чем, считает президент США

Белый дом рассматривает возможность ответных шагов в связи с недавней хакерской атакой на крупную компанию – производителя мяса JBS. По мнению американской администрации, которое еще раз подтвердил журналистам президент США Джо Байден, ответственные за кибератаку преступные элементы скрываются на территории России.

"Мы внимательно рассматриваем этот вопрос", - ответил американский лидер журналистам, поинтересовавшимся, намерено ли правительство США принимать ответные меры "против России". В то же время, предположения представителей СМИ о том, что к хакерской вылазке причастны российские власти, Байден отверг, передает РИА Новости.

30 мая компьютерные сети компании JBS подверглись кибератаке. В компании заявили, что программа-вирус поступила от преступной организации, которая может находиться в России. В Вашингтоне уже сообщили, что поддерживают контакты с Москвой в этом расследовании, которое ведет ФБР.

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