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Россияне согласились на более высокие налоги ради поддержки бедных

07:43
  • четверг
  • 03 июня 2021

Подавляющее большинство граждан - за прогрессивную шкалу налогообложения

Как следует из свежего опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 54% граждан страны согласны платить больше налогов, если при этом бедные люди будут получать больше поддержки от государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

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Как уточнили респонденты, большая поддержка бедных означает увеличенное количество бесплатных услуг, в том числе в сферах здравоохранения, образования и безопасности.

Вместе с тем 28% участников опроса отметили, что налоги должны быть как можно меньше. 45% опрошенных согласились на более высокие налоги, если это повысит качество госуслуг.

При этом 83% граждан выступают за прогрессивную шкалу налогообложения.

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