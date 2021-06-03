Россияне согласились на более высокие налоги ради поддержки бедных

Подавляющее большинство граждан - за прогрессивную шкалу налогообложения

Как следует из свежего опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 54% граждан страны согласны платить больше налогов, если при этом бедные люди будут получать больше поддержки от государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Как уточнили респонденты, большая поддержка бедных означает увеличенное количество бесплатных услуг, в том числе в сферах здравоохранения, образования и безопасности.

Вместе с тем 28% участников опроса отметили, что налоги должны быть как можно меньше. 45% опрошенных согласились на более высокие налоги, если это повысит качество госуслуг.

При этом 83% граждан выступают за прогрессивную шкалу налогообложения.

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