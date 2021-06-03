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В ФМБА пообещали, что их вакцина защитит от любой мутации COVID-19

07:58
  • четверг
  • 03 июня 2021

Скоро завершатся доклинические исследования препарата

Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева рассказала в беседе с газетой "Известия", что разрабатываемая ФМБА вакцина от COVID-19 защитит от любой мутации вируса.
Зарегистрирован препарат, смягчающий осложнения от COVID-19

Этот препарат, отметила Яковлева, будет уникален тем, что станет вырабатывать не только гуморальный иммунитет.

"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", - объяснила специалист.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство работает над профилактическим препаратом от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне. Доклинические исследования планируют завершить в июне, далее будут проводиться клинические исследования.

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