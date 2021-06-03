В ФМБА пообещали, что их вакцина защитит от любой мутации COVID-19

Скоро завершатся доклинические исследования препарата
Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева рассказала в беседе с газетой "Известия", что разрабатываемая ФМБА вакцина от COVID-19 защитит от любой мутации вируса.
Этот препарат, отметила Яковлева, будет уникален тем, что станет вырабатывать не только гуморальный иммунитет.
"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", - объяснила специалист.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство работает над профилактическим препаратом от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне. Доклинические исследования планируют завершить в июне, далее будут проводиться клинические исследования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram