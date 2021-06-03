Глава Минздрава: в России нет никакой третьей волны

Разные регионы по-разному выходят из пандемии

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал о ситуации с распространением в России коронавирусной инфекции.

"Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что план массовой вакцинации в стране выполнен на четверть. Особенной популярностью пользуются мобильные пункты, где прививку можно сделать без предварительной записи. Свыше 18 миллионов граждан уже получили первый компонент.

Как заметил министр, активность населения в вопросе вакцинации существенно возросла.

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