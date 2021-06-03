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Эксперт назвала вынужденным решение Байдена по "Северному потоку - 2"

08:41
  • четверг
  • 03 июня 2021

Отказ от санкций против газопровода не стоит рассматривать как жест доброй воли, уверена Вероника Крашенинникова

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили подготовку к предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Осложнят ли учения НАТО и фактическое разрушение Договора по открытому небу переговоры лидеров? Сколь серьезны разногласия между Москвой и Вашингтоном? И почему Байден отказался вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2"? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник руководителя международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Решение отказаться от санкций по "Северному потоку – 2" касается больше Германии. Это не стоит рассматривать как жест доброй воли. Это, скорее, вынужденное решение. Байден сказал, что газопровод почти построен и что дальнейшие препятствия могут повредить отношениям с Германией. А Германия нужна Штатам для других задач, так что это решение вынужденное", - сказала эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

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