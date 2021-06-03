СК заинтересовался блогером, примотавшем мужчину к вертолету

Идет проверка опубликованного в интернете видео

Лайки, деньги, стрим сплошной. Видели уже этот заголовок? Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей. Автор блога объявил о хорошем гонораре тому, кто, приклеив себя к вертолету, оторвется от земли. Нашелся желающий заработать таким образом 85 тысяч рублей.

Эпатаж, выходки с риском для жизни, дорогие машины вдребезги. Это блогосфера, которая живет по своим правилам. Ярмарка тщеславия? Популярность любой ценой? Здесь деньги крутятся нешуточные. Как вам доход в 10-30-100 миллионов в год? Это не предел. На что можно пойти ради таких гонораров?

Мистические шоу, секс, обзоры гаджетов, лайфхаки, котята, хомяки, политика, безбашенные заезды на прокачанных машинах. В этом пестром мире нужно быть впереди всех, и постоянно обновлять контент, чтобы собрать аудиторию. У среднего блогера даже небольшая реклама стоит тысяч 100. Но публику надо привлечь.

Одному известному блогеру попытались испортить жизнь бобры, возводившие плотины возле его участка. Дом подтопило. Знали бы бобры, кому жизнь портят. Блогер с товарищами бобровые плотины принялся сносить. Выложил все в интернет, застукало местное лесничество, нарвался на штраф 700 тысяч рублей. На этой истории заработает явно больше. В прошлом году борец с бобрами входил в российский топ-10. Бобры, кстати, убрались подальше.

Кто еще у нас среди героев? Mellstroy. Это имя прогремело совсем недавно. Во время стрима он избил девушку в кадре. Просмотров море, а что еще надо? Избитая модель требует 10 миллионов компенсации, блогеру грозит реальный срок.

Эксперты призывают на законодательном уровне ограничить жестокий и аморальный контент в интернете, но пока их услышат… Главное - количество просмотров, монетизация растет! Кто ж будет сеять разумное, доброе, вечное, если оно спросом не пользуется? Хотя как сказать. Мир прекрасного тоже представлен в блогосфере. Отчаянным гламуром.

- Привет, меня зовут Тифани Бугатти.

Стиль тут главное, содержательная часть - это добрые советы. Как, например, правильно выйти замуж. А как не надо.

Регулярно появляются обзоры с заголовками "10 самых тупых блогеров", "15 самых идиотских видео". Их называют Лауреатами премии Дарвина. Но это же лишняя реклама. Все бросаются смотреть. Автомобили – отдельный жанр.

Разбить новенький Porshe в кадре за 16 миллионов прямо из салона – да, пожалуйста.

Приходится вкладывать деньги в собственную славу. Штрафы и судебные разбирательства работают на блогера как рекламные ролики. Отдача-то какая! Если сильно выступить в кадре, из блогосферы можно попасть и на телеэкран. А это уже другая мера общественного признания.

Блогером, который предложил энтузиасту приклеить себя скотчем к вертолету, заинтересовался Следственный комитет. Идет проверка. Все-таки иногда нужно отделять реальную жизнь от погони за сетевой славой любой ценой. Бывает, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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