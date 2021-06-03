В Алеппо восстановили крупную фармацевтическую фабрику

Она была почти уничтожена во время войны

В пригороде сирийского Алеппо возобновила работу фармацевтическая фабрика, которая была практически полностью уничтожена во время войны. Сейчас там производят лекарства и витамины. Продукция, в основном, идёт на внутренний рынок страны. Однако уже есть и зарубежные заказчики.

Управляющий фармацевтической фабрикой не без гордости показывает производство. Компания была основана в 1994 году. С той поры в ее истории было много успехов и одна большая неудача - когда предприятие достигло наибольшего развития, началась война, фабрика была уничтожена. Восстанавливали ее два последних года.

"Сверху в эту машину поступает лекарственный порошок, который она дозирует и помещает в капсулы. Примерно 20 тысяч капсул в час и около двухсот тысяч капсул за рабочую смену", - говорит Фирас Насер.

Сейчас на технологичном производстве работает 200 человек. На работу привлекают выпускников местных вузов.

"Я закончила университет в Алеппо и пришла на работу сюда. Три месяца я уже здесь. Очень хорошо, что эта фабрика восстановилась, всю войну я жила в Сирии и думала, конца ей не будет", - говорит сотрудник лаборатории Халима Гашим.

Глазные капли и суспензии, витамины и таблетки - всё по международным стандартам. Компания может отправлять продукцию за рубеж. Есть соглашения о поставках лекарств в Ирак, Иорданию и другие соседние страны. Но пока основная работа на внутреннем рынке. Продукция распространяется, в том числе через социальные аптеки. В планах производителя - освоить линию лекарственных трав.

"ТВ Центр", Сирия.

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