Пыльная буря обесточила 10 поселков в Астраханской области

Это уже вторая пыльная буря за последние недели

В Астраханской области 10 населенных пунктов остались без электро- и газоснабжения из-за непогоды. Шквалистый ветер повалил деревья и оборвал ЛЭП, передает "ТВ Центр".

С нескольких зданий сорвало кровлю. Порывы достигали скорости 16 метров в секунду. Из-за поднятого в воздух песка и пыли видимость на дорогах не превышала 50 метров. Температура резко упала до 7 градусов, в некоторых районах выпал град. Как сообщают в МЧС, пострадавших нет. Ремонтные бригады оперативно устраняют последствия удара стихии.

Это уже вторая за последние три недели пыльная буря в регионе. 19 мая два человека получили серьёзные травмы. 9-летняя девочка, на которую во время урагана упало дерево, до сих пор в тяжёлом состоянии.

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