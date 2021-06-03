Посольство США не приняло письмо с просьбой о помиловании Ярошенко

Послание предназначалось президенту Байдену и госсекретарю Блинкену

Супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория сообщила ТАСС, что в американском посольстве в Москве не приняли письмо с просьбой о помиловании летчика. Он отбывает наказание в тюрьме в Данбери, штат Коннектикут. Обращение было направлено президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.

"Мне должно было еще в понедельник прийти СМС-сообщение о том, что письмо получено. В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно", - рассказала собеседница ТАСС.

Она при этом добавила, что еще два письма были отправлены непосредственно в США.

Константин Ярошенко приговорен к 20 годам тюрьмы в Штатах по обвинению в подготовке транспортировки наркотиков, он был задержан на территории третьей страны и выдан американцам. Он полностью отрицает вину, называет свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram