ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посольство США не приняло письмо с просьбой о помиловании Ярошенко

08:11
  • четверг
  • 03 июня 2021

Послание предназначалось президенту Байдену и госсекретарю Блинкену

Супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория сообщила ТАСС, что в американском посольстве в Москве не приняли письмо с просьбой о помиловании летчика. Он отбывает наказание в тюрьме в Данбери, штат Коннектикут. Обращение было направлено президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.
Семья летчика Ярошенко попросила Байдена помиловать его

"Мне должно было еще в понедельник прийти СМС-сообщение о том, что письмо получено. В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно", - рассказала собеседница ТАСС.

Она при этом добавила, что еще два письма были отправлены непосредственно в США.

Константин Ярошенко приговорен к 20 годам тюрьмы в Штатах по обвинению в подготовке транспортировки наркотиков, он был задержан на территории третьей страны и выдан американцам. Он полностью отрицает вину, называет свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мать российского летчика К.Ярошенко Любовь Ярошенко
Мать российского летчика К.Ярошенко Любовь Ярошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.