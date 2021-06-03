Российские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Экзамен пройдет два дня

Около 700 тысяч выпускников школ сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, без него не получить аттестат о среднем образовании, передает "ТВ Центр".

Чтобы избежать скопления учащихся, экзамен проходит в два дня — сегодня и завтра. На выполнение всех 27 заданий даётся три с половиной часа. Первыми сели за парты выпускники на Дальнем Востоке. Все пункты проведения ЕГЭ оснащены металлоискатели на входе, камеры видеонаблюдения в классах, с собой выпускникам разрешено брать только паспорт и ручку.

Кроме того, под строгим контролем - соблюдение всех санитарных правил, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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