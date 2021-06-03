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Российские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

08:16
  • четверг
  • 03 июня 2021

Экзамен пройдет два дня

Около 700 тысяч выпускников школ сегодня сдают  ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, без него не получить аттестат о среднем образовании, передает "ТВ Центр".

Чтобы избежать скопления учащихся, экзамен проходит в два дня — сегодня и завтра. На выполнение всех 27 заданий даётся три с половиной часа. Первыми сели за парты выпускники на Дальнем Востоке. Все пункты проведения ЕГЭ оснащены металлоискатели на входе, камеры видеонаблюдения в классах,  с собой выпускникам разрешено брать только паспорт и ручку.

Кроме того, под строгим контролем - соблюдение всех санитарных правил, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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