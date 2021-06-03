Канцлер Австрии выразил надежду на скорый приезд туристов из России

Себастьян Курц выступит на пленарном заседании ПМЭФ

В преддверии своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума канцлер Австрии Себастьян Курц дал интервью ТАСС, в котором заявил, что надеется на скорый приезд в его страну российских туристов.

В настоящее время между Австрией и Россией выполняется чартерное авиасообщение для ограниченной категории граждан.

"Мы ведем переговоры об этом с российской стороной. Я надеюсь, что российские туристы скоро снова смогут путешествовать в Австрию", - сказал Курц.

Участие в ПМЭФ, по его словам, дает возможность поддержать диалог с российским руководством и подчеркнуть интерес австрийской экономики к России.

Кроме того, канцлер заметил, что Вена приветствует отказ Вашингтона от дальнейших угроз введения санкций против участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2" компаний.

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