В Тель-Авиве прошла масштабная акция оппозиции

В ближайшие два года премьер-министром станет лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет

До поздней ночи улицы Тель-Авива были перекрыты сторонниками оппозиции. Люди праздновали после того, как лидер одной из крупнейших партий Яир Лапид объявил, что ему удалось сформировать правительственную коалицию.

В ближайшие два года премьер-министром Израиля станет лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. В новом правительстве не будет участвовать партия нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху.

Последний считает, что без него кабинет Беннета-Лапида приведет страну к катастрофе и не справится с главными проблемами - не сможет бороться с палестинским движением "Хамас" и противостоять Ирану.

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