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Япония заявила протест России из-за задержания судна

08:37
  • четверг
  • 03 июня 2021

Токио требует освобождения шхуны и рыбаков

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като сообщил на пресс-конференции, что правительство страны заявило России протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны в Охотском море.
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"Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне", - отметил политик (цитата по РИА "Новости").

По словам Като, Токио считает неприемлемыми действия российской стороны. Япония требует немедленного освобождения судна и рыбаков.

Пограничники задержали рыболовецкую шхуну в российской экономической зоне в Охотском море в конце мая. Отмечалось, что экипаж не выполнил требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Во время преследования, говорят пограничники, судно-нарушитель опасно маневрировало.

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