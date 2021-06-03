Москвичам пообещали теплый четверг без осадков

Днем в столице - 20-22 градуса

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в четверг ожидается комфортная погода - без осадков и с переменной облачностью.

"В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла, так что погода у нас возвращается к климатическим показаниям июня", - цитирует метеоролога РИА "Новости".

Он добавил, что дальше в городе в плане погоды будет "лучше, солнечнее и теплее".

Ветер в четверг ожидается юго-восточный - 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.

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